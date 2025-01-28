Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Герой спецоперации отразил залпом атаку украинских военных

Рядовой армии ВС РФ Сергей Власов отразил залпом атаку ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Рядовой армии Вооруженных сил России, герой спецоперации Сергей Власов продемонстрировал навыки управления реактивной системой залпового огня и залпом отбил атаку украинских войск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Расчет боевой машины, в котором служил Власов, получил задачу прикрыть российские подразделения на тактически важном направлении. Боец получил координаты скопления военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник готовился атаковать позиции ВС РФ.

Рядовой Власов незаметно переместил РСЗО и открыл огонь по силам ВСУ. В результате противник вынужден был отступить. Оставшиеся у ВСУ резервы не позволили вступить в бой.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали, как рядовой Вооруженных сил РФ Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских военных, он часами удерживал занятую позицию и овладел опорным пунктом ВСУ.

Ранее в ВСУ рассказали о единственной оставшейся для Украины тактике на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами