Герой спецоперации отразил залпом атаку украинских военных

Рядовой армии Вооруженных сил России, герой спецоперации Сергей Власов продемонстрировал навыки управления реактивной системой залпового огня и залпом отбил атаку украинских войск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Расчет боевой машины, в котором служил Власов, получил задачу прикрыть российские подразделения на тактически важном направлении. Боец получил координаты скопления военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник готовился атаковать позиции ВС РФ.

Рядовой Власов незаметно переместил РСЗО и открыл огонь по силам ВСУ. В результате противник вынужден был отступить. Оставшиеся у ВСУ резервы не позволили вступить в бой.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали, как рядовой Вооруженных сил РФ Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских военных, он часами удерживал занятую позицию и овладел опорным пунктом ВСУ.

Ранее в ВСУ рассказали о единственной оставшейся для Украины тактике на фронте.