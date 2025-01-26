Российские бойцы нанесли удар по скоплению солдат украинской армии в Одесской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — заявил он.

До этого сообщалось, что в Житомирской области Украины прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах в Полтавской области Украины. Сообщалось о взрывах в Сумах на юго-востоке Украины, а также в Одесской области, Харькове и Днепре. В последнем городе звуки детонации были слышны уже дважды с разницей в примерно час.

26 января российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. В ходе боевых действий были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав армии Украины.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.