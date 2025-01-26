Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные атаковали скопление солдат ВСУ в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы нанесли удар по скоплению солдат украинской армии в Одесской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — заявил он.

До этого сообщалось, что в Житомирской области Украины прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах в Полтавской области Украины. Сообщалось о взрывах в Сумах на юго-востоке Украины, а также в Одесской области, Харькове и Днепре. В последнем городе звуки детонации были слышны уже дважды с разницей в примерно час.

26 января российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. В ходе боевых действий были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав армии Украины.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами