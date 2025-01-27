Многодетная мама из Башкирии отправилась в зону СВО

Медсестра и мать троих детей из Башкирии отправилась в зону СВО

Многодетная мать из Башкирии заключила контракт с министерством обороны и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава города Агидель Денис Ирназаров на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, у женщины трое детей. Она подписала контракт еще летом 2023 года, оставила работу медсестры в поликлинике своего города и ушла на фронт.

Сейчас она работает старшей медсестрой госпиталя на передовой. В ее обязанности входит в том числе оказание медицинской помощи раненым военнослужащим.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Башкирии мужчина, который вместе с супругой воспитывает 29 детей, ушел на СВО. В 2021 году супруги получили награду «Родительская доблесть», которую в регионе дают семейным парам, заслуживающим общественного признания. Мужчине, ушедшему на фронт, 57 лет.

Ранее глава башкирского города отправился служить на СВО.