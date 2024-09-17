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Россиянин, воспитывающий 29 детей, ушел на СВО

В Башкирии отец 29 детей решил пойти на СВО

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Анна Карабанова/VK

В Башкирии мужчина, который вместе с супругой воспитывает 29 детей, ушел на СВО. Об этом во «ВКонтакте» сообщает глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

По словам главы администрации, Вахид Валиев и его супруга Ирина Вервельская занимаются воспитанием 29 детей и являются образцовой приемной семьей. В 2021 году они получили награду «Родительская доблесть», которую в Башкирии дают семейным парам, заслуживающим общественного признания.

«Глава семьи Вахид принял решение заключить контракт с Министерством обороны. Ему 57 лет, такое решение нелегко далось его многочисленной семье, но он принял его исходя из чувства патриотизма и гражданского долга», — сообщила Карабанова.

Сам мужчина подчеркнул, что не смог оставаться в стороне. Многодетный отец сообщил, что двое его сыновей сейчас в зоне СВО.

Ранее глава башкирского города отправился служить на СВО.

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