Приходько: три человека пострадали во время обстрелов Горловки со стороны ВСУ

Три человека пострадали во время утренних обстрелов Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Он добавил, что в результате обстрела поселка шахты им. Румянцева в Калининском районе Горловки обнаружили повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры.

На прошлой неделе в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали сразу 12 мирных жителей, писал Приходько. Тогда ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель».

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинская разведка пыталась подкупом склонить военных РФ к оставлению позиций в Горловке.