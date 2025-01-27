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Глава Горловки сообщил о пострадавших во время обстрела ВСУ

Приходько: три человека пострадали во время обстрелов Горловки со стороны ВСУ
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Телеграм-канал «SHOT»

Три человека пострадали во время утренних обстрелов Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Он добавил, что в результате обстрела поселка шахты им. Румянцева в Калининском районе Горловки обнаружили повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры.

На прошлой неделе в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали сразу 12 мирных жителей, писал Приходько. Тогда ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель».

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинская разведка пыталась подкупом склонить военных РФ к оставлению позиций в Горловке.

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