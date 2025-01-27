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Эксперт назвал количество уничтоженных солдат ВСУ на границах ЛНР за неделю

Марочко сообщил, что на границах ЛНР за неделю уничтожили 7,2 тысячи солдат ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю уничтожили 7,2 тысячи солдат украинской армии и иностранцев в ее рядах, которые пытались проникнуть на территорию Луганской народной республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«С 18 по 24 января 2025 года <…> потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» составили более 7 240 украинских боевиков», — отметил он.

За неделю российские подразделения уничтожили 20 танков, 100 орудий полевой артиллерии, свыше 300 различных боевых машин противника, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами, добавил Марочко.

Незадолго до этого военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады ВС РФ взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. В их числе оказался бункер, предназначавшийся для генералов Североатлантического альянса.

Ранее австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации.

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