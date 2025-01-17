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В зоне СВО погиб православный монах из Чувашии

«Про Город Чебоксары»: в зоне СВО погиб монах Герасим из Алатыря
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Телеграм-канал Про Город Чебоксары | Новости

В ходе специальной военной операции погиб иеромонах Герасим из Алатыря в Чувашской Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Про Город Чебоксары».

«Иеродиакон Герасим (Богатырев) погиб 14 декабря. Он был выпускником Николо-Угрешской семинарии. Долгое время он служил в Свято-Троицком монастыре в Алатыре, где принял монашество», — говорится в публикации.

Источник добавил, что за свои заслуги в ходе выполнения служебного долга отец Герасим был награжден медалью «За отвагу». Монашеская братия и прихожане ценили монаха за скромность, благородство и чувство юмора.

В свою очередь, Николо-Угрешская духовная семинария подтвердила гибель своего выпускника, написав об этом в своем Telegram-канале.

Как пишет RG.RU, на днях в семинарии открыли выставку живописи, основные сюжеты которой — ратные подвиги русских воинов. Экспозиция посвящена памяти погибшего иеродиакона.

Ранее бывший священник погиб в танке на СВО.

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