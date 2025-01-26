МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 180 бойцов и БМП Bradley в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 180 бойцов и американскую боевую машину пехоты Bradley в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, украинские войска лишились четырех бронированных машин, 10 автомобилей, самоходной артиллерийской установки, двух гаубиц, миномета, трех станций радиоэлектронной борьбы, а также двух пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.

С момента вторжения ВСУ в российский регион противник потерял более 55 тысяч военных, 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1626 боевых бронированных машин, 1639 автомобилей и множество другой техники, отметили в оборонном ведомстве.

24 января посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает причастность западных спецслужб к организации вторжения в регион.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ.