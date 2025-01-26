ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины

В зоне СВО российские военные при помощи авиации, БПЛА, ракет и артиллерии поразили объекты энергетики, которые обеспечивали действия ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, удары также были нанесены по 153 районам, где располагались военные аэродромы, цеха производства, склады дронов и безэкипажных катеров, скопления живой силы и техники противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило министерство в сводке о ходе боевых действий.

Также в Минобороны рассказали, что в Донецкой народной республике подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Зеленое. Кроме того, военные РФ поразили живую технику шести бригад ВСУ — четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной — около города Дзержинска, сел Срибное, Новопавловка, Андреевка, Новоелизаветовка и поселка Щербиновка. При этом украинская сторона потеряла до 650 солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Ранее Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию».