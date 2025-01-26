ВС РФ атаковали подразделения ВСУ в 30 местах в Курской и Сумской областях

Министерство обороны РФ сообщило об ударах по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 30 населенных пунктов в Курской области РФ и Сумской области Украины.

Сообщается, что группировка войск север нанесла удары по подразделениям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Бои происходили в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово, Суджи и Черкасского Поречного в Курской области.

Артиллерийские и авиационные удары были нанесены по подразделениям ВСУ в Викторовке, Гуево, Зазулевке, Казачьей Локне, 1-м Княжем, Куриловке, Лебедевке, Локне, Малой Локне, Махновке, Меловом, Мирном, Николаево-Дарьино, Никольском, Новой Сорочине, Свердликово, Старой Сорочине, Судже, Черкасском Поречном, Южном в Курской области, а также по силам ВСУ в Сумской области под Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавками и Миропольем.

До этого МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 180 бойцов и БМП Bradley в Курской области.

Ране боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ.