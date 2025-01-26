Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

За освобождение населенного пункта Кругленькое в Курской области шли тяжелые бои, а всю работу российские военные вели быстро и «на тихих лапках». Об этом рассказал ТАСС командир взвода с позывным «Ветер».

По его словам, во время освобождения Кругленького пехота противника отвечала. На месте были плотные стрелковые бои, с обеих сторон была поддержка FPV-расчетами, артиллерией.

«Мы сильнее, мы могучее, мы взяли их духом и характером, мы заскочили, мы сделали это дело — и Кругленькое теперь наше. Бои были серьезные», — отметил «Ветер».

Самым интересным, по мнению бойца, действием было закрепление бойцов в крайних домах Кругленького в ночь. Это делали малой группой, на которую пошли украинские военные в накат, но получили неплохой отпор. Постепенно российские бойцы продвинулись вперед и закрепились на позициях. Он добавил, что все делали «на тихих лапках»: быстро зашли, отработали и закрепились.

Он отметил, что сложность состояла в том, что было очень много открытых участков.

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