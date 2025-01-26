В Минобороны отчитались о сбитых украинских беспилотниках

Министерство обороны России рассказало в ежедневной сводке о сбитых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Также отмечается, что были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

До этого в Минобороны сообщили, что ночью над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Этим утром в аэропортах Казани и Ижевска вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Ранее Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.