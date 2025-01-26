Силы ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над тремя российскими регионами

Ночью над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть над Курской и один — над Белгородской.

Этим утром в аэропортах Казани и Ижевска вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

В тот же день были введены ограничения на полеты в аэропортах нескольких городов России, в том числе Москвы и Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.