В Липецкой области введен режим воздушной опасности

В Липецкой области начал действовать режим воздушной опасности. Об этом написало региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Согласно публикации, в области введен желтый уровень воздушной опасности.

В ведомстве уточнили, что при таком режиме местных жителей информируют о происходящем через СМС, приложение «112» и пуш-уведомления от МЧС.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ. 37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью. Еще по два беспилотника сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному дрону перехватили над территориями республики Крым и Москвой, шесть — над Московской областью

Ранее Украина приняла на вооружение новый дрон.