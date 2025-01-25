Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США неожиданно прекратили финансировать программы разминирования в мире

NYT: США приостановили финансирование программ разминирования в мире
close
Depositphotos

В рамках пересмотра зарубежной помощи США приостановили финансирование международных программ по разминированию, сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет газета, соответствующее распоряжение гуманитарным организациям направила глава управления по сокращению оружия и разминированию Госдепа Карен Чендлер. Согласно тексту ее обращения, работы по разминированию должны быть немедленно прекращены.

«Чиновники, которые занимаются финансовыми грантами для некоммерческих групп по разминированию, предоставят дальнейшие указания в понедельник (27 января. — «Газета.Ru»)», — отметила Чендлер.

«Неожиданная остановка программ по изъятию и уничтожению вооружений стала продолжением череды резких перемен в политике, связанной с оружием, после того как Трамп впервые вступил в должность в 2017 году», — говорится в статье NYT.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее Трамп отменил запрет Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами