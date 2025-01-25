США неожиданно прекратили финансировать программы разминирования в мире

В рамках пересмотра зарубежной помощи США приостановили финансирование международных программ по разминированию, сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет газета, соответствующее распоряжение гуманитарным организациям направила глава управления по сокращению оружия и разминированию Госдепа Карен Чендлер. Согласно тексту ее обращения, работы по разминированию должны быть немедленно прекращены.

«Чиновники, которые занимаются финансовыми грантами для некоммерческих групп по разминированию, предоставят дальнейшие указания в понедельник (27 января. — «Газета.Ru»)», — отметила Чендлер.

«Неожиданная остановка программ по изъятию и уничтожению вооружений стала продолжением череды резких перемен в политике, связанной с оружием, после того как Трамп впервые вступил в должность в 2017 году», — говорится в статье NYT.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее Трамп отменил запрет Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб.