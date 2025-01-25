МО: ВСУ с начала боевых действий потеряли в Курской области 54 тысячи военных

С начала боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, противник потерял более 54 820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты и 183 бронетранспортера. Также зафиксированы потери 1 622 боевых бронированных машин, 1 629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Помимо этого, среди утрат числятся 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций радиоэлектронной борьбы, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и специализированной техники, в том числе 13 машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

23 января руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент ситуация на фронте для Киева сложная. По словам Ермака, в частности это касается восточного направления, а также Курской области.

Ранее Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в Курской области.