Российские военные нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыла новая группа солдат. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, по селу прилетело четыре фугасных авиабомбы. Прибывшие военнослужащие ВСУ накануне заселились в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части населенного пункта.

«До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов», — добавил Лебедев.

Также Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по району складов беспилотников и расположению солдат Вооруженных сил Украины в пригороде Харькова. По словам местных жителей, атаки пришлись на небольшой склад и военную часть. Лебедев отметил, что удар был нанесен в районе Холодной горы Харькова и в городе Берестин Харьковской области. После атаки к месту инцидента направились машины скорой помощи, добавил он.

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