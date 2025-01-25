Российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове, расположенному в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Староконстантинов Хмельницкой области получил свою порцию прилетов. (Ночью - прим. ред.) прилетело в военный аэродром», — заявил он.

По словам Лебедева, на аэродроме находился цех по производству беспилотников. Помимо этого, на атакованной территории украинские военные хранили тяжелую военную технику. Он добавил, что взрывы от прилетов привели к возгоранию и длительной детонации.

На место инцидента после атаки направились машины скорой помощи, добавили в подполье.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления сообщил, что в Черкассах на Украине зафиксировали три удара. По его словам, один удар пришелся в военную часть в Черкасском Бору рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, где расположились военные. Еще два снаряда запустили в направлении аэропорта, откуда запускали беспилотники.

Ранее под Киевом уничтожили пункт дислокации британских инструкторов.