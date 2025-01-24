Под Киевом уничтожили пункт дислокации британских инструкторов

В Броварах под Киевом уничтожили штаб с британскими инструкторами

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации инструкторов из Великобритании в городе Бровары — пригороде Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Донбасский партизан».

«Удар по пункту дислокации иностранных инструкторов из Великобритании <…> Подтверждена ликвидация одного британского инструктора», — говорится в сообщении.

Несколько иностранных специалистов получили ранения, отмечается в Telegram-канале. Кроме того, в результате атаки частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, поврежден серверный центр, добавил «Донбасский партизан».

17 января координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские «Герани» уничтожили базу с иностранными военнослужащими в порту Килия в Одесской области. Атаки наносились в ходе нескольких волн налетов. Среди ликвидированных — несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных военных из Румынии. Взрывы прозвучали также в Измаиле. Сопротивление выразило мнение, что удары настигли базы отдыха, где расположились иностранные военные. Подполье отмечает, что речь идет о латиноамериканцах.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает размещение иностранного контингента для гарантии безопасности.