Российский танк уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3М из группировки войск «Днепр» уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), расположенный на правом берегу Днепра в Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня нашей целью был пункт управления БПЛА. Мы выполнили задачу успешно. Противник поражен. БПЛА собираются в группы, и мы по ним работаем, затем возвращаемся на исходные позиции», — отметил офицер-танкист.

Экипаж танка получил координаты целей от разведчиков и затем выдвинулся на огневую позицию из замаскированного укрытия. После того, как были произведены выстрелы по цели, танк вновь откатился и вскоре вернулся в укрытие. Специальные системы контроля подтвердили успешное поражение цели.

«Мы ставим технику на отстой, она некоторое время стоит там, а потом, по прошествии безопасного времени, перегоняем в капонир. Радиоэлектронные средства борьбы (РЭБ) продолжают свою работу», — добавил командир боевой машины.

По словам танкистов, среди имеющихся у украинских войск средств поражения наибольшую угрозу в настоящее время представляют реактивные системы залпового огня HIMARS и тяжелые бомбардировщики-дроны, такие как «Баба-Яга».

«Дроны действительно летают, но в основном работают ночью… У нас сейчас более спокойная обстановка. Серьезных боев в этом районе пока нет… Мы установили так называемый 'Царь-мангал', который служит защитой от дронов», — поделился оператор-наводчик с позывным «Нагнетатель».

Танкисты применяют современные средства радиоэлектронной борьбы, а также различные приемы для обеспечения скрытности и маскировки своих действий против беспилотников противника.

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