Туск предложил усилить забор на границе с Белоруссией

Проблемы с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе можно решить, если забор на ней укрепить еще сильнее. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«У нас у всех была двойная необходимость – сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, а одновременно чтобы не было драм, трагедий», — пояснил он.

Для предотвращения несчастных случаев, в том числе летальных, необходимо более серьезно охранять государственную границу.

Он уверен, что укрепление забора позволит сократить попытки беженцев прорваться сквозь границу.

Туск также заявлял, что польские власти не будут поддерживать европейский пакт о релокации мигрантов.

Перед этим Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов, считая их стратегической ошибкой.

Ранее польская оппозиция начала сбор подписей под референдумом о запрете релокации мигрантов.