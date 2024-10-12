Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туск предложил усилить забор на границе с Белоруссией

Туск: на границе не будет трагедий, если укрепить забор

close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Проблемы с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе можно решить, если забор на ней укрепить еще сильнее. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«У нас у всех была двойная необходимость – сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, а одновременно чтобы не было драм, трагедий», — пояснил он.

Для предотвращения несчастных случаев, в том числе летальных, необходимо более серьезно охранять государственную границу.

Он уверен, что укрепление забора позволит сократить попытки беженцев прорваться сквозь границу.

Туск также заявлял, что польские власти не будут поддерживать европейский пакт о релокации мигрантов.

Перед этим Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов, считая их стратегической ошибкой.

Ранее польская оппозиция начала сбор подписей под референдумом о запрете релокации мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами