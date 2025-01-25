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Объем экспорта вооружений США в 2024 году достиг рекорда

США в 2024 году поставили в другие страны оружие на рекордные $318,7 млрд
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Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cоединенные Штаты в 2024 финансовом году поставили в другие страны оружие и военную технику на рекордные $318,7 млрд. Об этом говорится в докладе Госдепартамента «Трансфер вооружений и оборонная торговля США в 2024 финансовом году».

Из документа следует, что на $117,9 млрд были осуществлены продажи в рамках межправительственной программы Foreign Military Sales (FMS). Рост составил 45,7% по сравнению с $80,9 млрд в 2023 финансовом году. Это самый высокий годовой показатель за всю историю данной программы.

Прямые продажи оружия (программа Direct Commercial Sales) в прошлом финансовому году достигли $200,8 млрд, что на 27,5% больше, чем в 2023 году ($157,5 млрд).

По информации Госдепа, полную сумму составили продажи вооружений, профинансированные партнерами и союзниками Соединенных Штатов, общая стоимость которых равна $96,9 млрд.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, трехлетний средний объем продаж вооружений по программе FMS за 2022–2024 годы увеличился на 49,6%, достигнув $83,6 млрд, по сравнению с $55,9 млрд за 2021–2023 годы.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о дальнейших поставках оружия Украине.

Ранее сообщалось о планах США продать Израилю оружие и боеприпасы на $8 млрд.

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