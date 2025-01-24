Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска нанесли удар по объекту ВСУ в порту в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
close
Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Удар был нанесен по объекту ВСУ в одесском порту Южный, где была слышна мощная детонация. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса, удар в порт Южный... Слышали громкий взрыв и детонацию. На место выехали восемь скорых», — уточнил собеседник агентства.

17 января российские «Герани» уничтожили базу с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины в порту Килия в Одесской области. Атаки наносились в ходе нескольких волн налетов. Среди ликвидированных — несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных военных из Румынии. Взрывы прозвучали также в Измаиле. Сопротивление выразило мнение, что удары настигли базы отдыха, где расположились иностранные военные. Подполье отмечает, что речь идет о латиноамериканцах.

Ранее российские военные ликвидировали инструктора из Дании в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами