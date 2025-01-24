ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области

Удар был нанесен по объекту ВСУ в одесском порту Южный, где была слышна мощная детонация. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса, удар в порт Южный... Слышали громкий взрыв и детонацию. На место выехали восемь скорых», — уточнил собеседник агентства.

17 января российские «Герани» уничтожили базу с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины в порту Килия в Одесской области. Атаки наносились в ходе нескольких волн налетов. Среди ликвидированных — несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных военных из Румынии. Взрывы прозвучали также в Измаиле. Сопротивление выразило мнение, что удары настигли базы отдыха, где расположились иностранные военные. Подполье отмечает, что речь идет о латиноамериканцах.

Ранее российские военные ликвидировали инструктора из Дании в зоне СВО.