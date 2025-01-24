В Госдуме назвали цель массированных атак по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить контроль над политической и военной ситуацией в Украине, осуществляя масштабные атаки на территорию России. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По мнению Шеремета, конфликт, спровоцированный Западом, быстро меняет международную политическую повестку, и на Украине, а также за ее пределами, наблюдаются упаднические настроения.

«Это привело к фактическому экономическому, политическому и военному краху Украины, что проявляется в нарастающих поражениях Зеленского на фронте. Загнанный в угол, он пытается привычными репрессивными мерами удержать патовую ситуацию под контролем и, используя массированные удары западным оружием по российским территориям, попытаться 'набрать очки' перед неизбежными переговорами о прекращении конфликта», — отметил депутат Госдумы.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Арестович заявил о полном развале ВСУ.