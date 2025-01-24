Медведев призвал регионы уделять внимание вернувшимся с фронта военным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии призвал регионы страны уделять особое внимание вернувшимся с фронта военнослужащим специальной военной операции. Соответствующая видеозапись опубликована на странице Медведева во «ВКонтакте».

«Особое внимание я прошу обратить на поддержку и помощь тем, кто сражается на переднем крае и вернулся с фронта», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что этот вопрос является «общей ответственностью глав субъектов федерации».

«Знаю, что каждый из вас на своем рабочем месте этим занимается практически каждый день. Но внимание к этой теме ослаблять нельзя», — указал он.

Накануне Медведев заявил, что лучшим ответом на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются действия Вооруженных сил России. Он отметил, что возвращение к границам, которые существовали до начала спецоперации, противоречит Конституции Российской Федерации.

Ранее на Западе заметили сокращение размера аудитории на выступлениях Зеленского.