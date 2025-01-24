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Пленный украинский военный рассказал, как проходил обучение в Польше

Боец ВСУ Свечкин заявил, что узнал о разгроме своей бригады после учебы в Польше
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Reuters

Украинский военнослужащий Александр Свечкин узнал об уничтожении бригады, к которой он был приписан, после возвращения в родную страну с обучения в Польше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенный министерством обороны РФ ролик, в котором мужчина рассказал о своем опыте.

По данным агентства, в настоящее время боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в плену у российских войск.

Как сказал украинский солдат, он служил в 155-й пехотной бригаде ВСУ. После возвращения на Украину с обучения в Польше его направили в лагерь данного подразделения, но там «уже никого не было».

«Ходили три человека. Я спрашиваю: «А что такое?» Нам отвечают: «А вы что, не знаете, что 155-й [бригады] уже нет, ее разбили», — вспомнил Свечкин.

Также он рассказал, что за границей обучением украинских солдат занимались польские и чешские инструкторы. При этом переводчиков не было, поэтому бойцам ВСУ приходилось общаться с наставниками через местных жителей и медицинских работников, знавших украинский язык.

Несмотря на тренировки в Польше, оказавшись на позициях на линии соприкосновения, Свечкин и его сослуживцы были вынуждены постоянно прятаться. Украинские военные потеряли рации и регулярно подвергались обстрелам, а также атакам дронов. Учитывая свой опыт, мужчина пришел к выводу, что «война — это ужасно».

Ранее украинский перебежчик рассказал, кто готовил ВСУ к нападению на Курскую область.

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