Российские инженеры создали новый новый комплекс с управляемыми боеприпасами

Российский концерн «Калашников» разработал новый разведывательно-ударный комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ», который будет впервые представлен на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Выставка будет проходит с 17 по 21 февраля 2025 года.

В состав комплекса входят управляемые боеприпасы (УБ) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, всего — 14 единиц), а также разведчик-ретранслятор на базе беспилотника в ТПК (всего — 2 единицы).

Боеприпас оснащен многофакторной боевой частью с носителем, а беспилотник выполняет наблюдение и разведку местности, а также передает информацию от боеприпаса к наземной станции управления и обратно.

«КУБ-СМ» может использоваться для нанесения ударов по небронированной и легкобронированной военной технике, структурам командных пунктов, дивизионов зенитных ракетных комплексов и живой силе, а также объектам ПВО и противоракетной обороны, тыловым объектам и стартовым позициям дронов.

Ранее в РФ завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.