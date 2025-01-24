Продвижение Вооруженных сил России в Курской области позволит установить причастность Великобритании к вторжению украинских войск в регион. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, чем быстрее российские военные будут зачищать курские земли в рамках контртеррористической операции, тем больше будет появляться фактов, подтверждающих иностранный след, «руку Лондона» в организации атаки.

Сбежавший в Россию военнослужащий ВСУ Валерий Федорович С. заявил, что инструкторы из Великобритании на своей военной базе готовили украинских солдат к атаке на город Суджа, расположенный в Курской области. По его словам, тренировки проходили на базе в районе города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир.

Мужчина передал в распоряжение журналистов видеозапись, сделанную во время его пребывания на военной базе в Великобритании. Как сказал боец ВСУ, на кадрах можно увидеть казармы украинских солдат и стрельбище.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный региону в результате вторжения ВСУ.