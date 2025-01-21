Французский спецназ обнаружили в Курской области

Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, который принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, был переброшен в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские сообщества.

Утверждается, что кадровые французские военнослужащие выполняют роль советников украинских сил специальных операций, которые находятся на оккупированной территории Курской области. В украинских же сообществах сообщается, что бойцы ССО Франции напрямую принимают участие в боевых действиях в районе Суджи.

До этого в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга) были внесены шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ)

В список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании. В материале отмечается, что этих наемников обвиняют в совершении ряда преступлений на территории Курской области.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против наемника ВСУ из Парагвая, заподозрив его в совершении теракта.