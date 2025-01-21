Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский спецназ обнаружили в Курской области

В рядах ВСУ в Курской области замечены бойцы французского спецназа
close
Pavel Golovkin/AP

Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, который принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, был переброшен в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские сообщества.

Утверждается, что кадровые французские военнослужащие выполняют роль советников украинских сил специальных операций, которые находятся на оккупированной территории Курской области. В украинских же сообществах сообщается, что бойцы ССО Франции напрямую принимают участие в боевых действиях в районе Суджи.

До этого в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга) были внесены шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ)

В список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании. В материале отмечается, что этих наемников обвиняют в совершении ряда преступлений на территории Курской области.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против наемника ВСУ из Парагвая, заподозрив его в совершении теракта.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами