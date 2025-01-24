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Сырский назвал самое трудное для него поражение

Сырский назвал бои за Лисичанск своим самым тяжелым боем
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал бои за Лисичанск в Луганской народной республике, который российские войска освободили за несколько дней в июле 2022 года, своим самым тяжелым боем. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

Он рассказал, что в ходе боев российские войска эффективно преодолевали оборону ВСУ в районе города.

«Много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону и потом искали где развернуться», — сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что для того, чтобы «выиграть время» в район Лисичанска была оперативно переброшена еще одна бригада ВСУ, но украинским войскам это не помогло.

Бои за Лисичанск продолжались с 25 июня по 3 июля 2022 года, став естественным продолжением боев за Северодонецк, который находится напротив города, соединяясь несколькими мостами через реку Северский Донец. Освобождение города стало финальной точкой кампании российских войск в Луганской народной республике, завершив полное освобождение региона (тогда — еще независимой республики) от ВСУ.

До этого российские подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов.

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