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Пророссийские силы подорвали поезд на Украине

РИА Новости: поезд с грузом для ВСУ подорвали в Ровненской области Украины
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Anton Romanov/Shutterstock/FOTODOM

ВС РФ подорвали поезд с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровненской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

О «нештатной ситуации» на железной дороге в Дубенском районе заявлял глава администрации региона Александр Коваль в своем Telegram-канале в ночь на 22 января. Позднее местные жители уточнили, что поезд с грузом был подорван, вероятно, силами пророссийского сопротивления, под Судобичами.

До этого пророссийские подпольщики сообщили, что ВС РФ подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды под Харьковом. В Будах расположен крупный железнодорожный узел со складами, в сторону которого после удара поехали кареты скорой помощи.

Также подполье сообщало о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары в тот же день были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

Ранее украинца внесли в перечень террористов за подрыв трех поездов в Мелитополе.

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