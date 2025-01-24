РИА Новости: поезд с грузом для ВСУ подорвали в Ровненской области Украины

ВС РФ подорвали поезд с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровненской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

О «нештатной ситуации» на железной дороге в Дубенском районе заявлял глава администрации региона Александр Коваль в своем Telegram-канале в ночь на 22 января. Позднее местные жители уточнили, что поезд с грузом был подорван, вероятно, силами пророссийского сопротивления, под Судобичами.

До этого пророссийские подпольщики сообщили, что ВС РФ подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды под Харьковом. В Будах расположен крупный железнодорожный узел со складами, в сторону которого после удара поехали кареты скорой помощи.

Также подполье сообщало о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары в тот же день были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

Ранее украинца внесли в перечень террористов за подрыв трех поездов в Мелитополе.