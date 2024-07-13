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В подполье заявили о подрыве поезда с боеприпасами ВСУ

РИА Новости: ВС РФ подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды под Харьковом

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы РФ подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды под Харьковом. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК (боекомплектом. — «Газета.Ru»)», — сообщил Лебедев.

Отмечается, что в Будах расположен крупный железнодорожный узел со складами, в сторону которого после удара поехали кареты скорой помощи.

До этого подполье сообщило об ударе ВС РФ по поезду ВСУ в Балаклее в Харьковской области. По словам Лебедева, на место происшествия прибыло «много» бригад скорой помощи.

Также Лебедев сообщил о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары в тот день были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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