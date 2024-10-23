Российский генерал рассказал, какой месяц станет решающим для СВО

Ноябрь текущего года станет решающим месяцем для российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он обратил внимание, что в настоящее время Вооруженные силы РФ продвигаются на всех направлениях фронта. При этом оборона украинских войск «трещит по швам».

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — подчеркнул Алаудинов.

По словам генерал-майора, впредь российские солдаты будут делать «весь максимум» для завершения вооруженного конфликта. Речь идет о прекращении боевых действий на тех условиях, которые Москва изначально выдвинула Киеву.

18 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями СМИ из стран — членов БРИКС. В ходе беседы глава государства призвал не загадывать сроков завершения СВО. Он уточнил, что определять какие-либо даты было бы контрпродуктивно.

Ранее российский генерал дал прогноз по окончанию СВО на основе Священного Писания.