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Стали известны суточные потери украинских войск в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
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Gleb Garanich/Reuters

Суточные потери украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области, превысили 270 солдат. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени российские бойцы вывели из строя семь боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще украинские войска лишились двух танков, одного бронетранспортера и 10 автомобилей.

«Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — подчеркивается в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что за все время боевых действий в Курской области потери украинских войск составили свыше 54 270 военных. Также подразделения ВС РФ уничтожили 315 танков, восемь транспортно-заряжающих машин и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В том числе речь идет о 13 пусковых установках комплексов HIMARS и шести пусковых установках комплексов MLRS, произведенных в США.

«Противник потерял <...> 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1 608 боевых бронированных машин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, <...> 98 станций РЭБ», — говорится в публикации.

Только этим список выведенной из строя техники ВСУ не ограничивается.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный региону в результате вторжения украинских формирований.

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