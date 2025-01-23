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Россиянам показали видео из Соленого в ДНР, взятого под контроль ВС РФ

Минобороны РФ обнародовало кадры из взятого под контроль Соленого в ДНР

Российское министерство обороны опубликовало кадры из населенного пункта Соленое в Донецкой народной республике (ДНР), взятого под контроль Вооруженными силами РФ. Об этом пишет РИА Новости.

На видеозаписи запечатлено, как российские военнослужащие наносят удары по позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте. При этом в конце ролика можно увидеть двух солдат ВС РФ, которые держат государственный флаг.

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки [войск «Центр»], используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что после этого российские бойцы зачистили здания в Соленом от остатков личного состава ВСУ.

23 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Соленое. В боях за него участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Они же в течение прошедших суток нанесли удары по живой силе и технике украинских формирований в районе шести населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Дзержинске, Петровке, Песчаном, Славянке, Нововасилевке и Новоелизаветовке.

Ранее военные ВСУ начали эвакуироваться из донецкого села Великая Новоселка.

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