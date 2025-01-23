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Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 снарядами за сутки
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе зафиксированы атаки 15 беспилотников, 11 из которых сбиты системой противовоздушной обороны. Повреждены частный дом и газовая труба.

Борисовский район региона атакован шестью беспилотниками, три из которых сбиты. Там повреждены два сельхозпредприятия, отметил Гладков.

По Валуйскому муниципальному округу в ходе обстрела выпущено три снаряда и совершены атаки три дронов, их удалось сбить.

Также ВСУ обстреляли Волоконовский район с применением два боеприпасов и выпустили по нему четыре беспилотника, два из которых сбиты.

В Грайворонском муниципальном округе зафиксирован выпуск 26 боеприпасов в ходе семи обстрелов. Также совершены атаки восьми БПЛА. Повреждены пять частных домов, надворная постройка, две машины и линия электропередачи.

В Краснояружском районе населенные пункты подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса и один дрон. Последствий нет.

По Шебекинскому муниципальному округу украинские военные выпустили 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесли удары с помощью 11 БПЛА, из которых 10 были сбиты. На территории предприятия повреждены складское помещение и два транспортных средства.

Ранее в Белгородской области определили безопасные места для проведения экзаменов у школьников.

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Обстрелы Белгородской области
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