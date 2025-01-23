Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
В Белгородском районе зафиксированы атаки 15 беспилотников, 11 из которых сбиты системой противовоздушной обороны. Повреждены частный дом и газовая труба.
Борисовский район региона атакован шестью беспилотниками, три из которых сбиты. Там повреждены два сельхозпредприятия, отметил Гладков.
По Валуйскому муниципальному округу в ходе обстрела выпущено три снаряда и совершены атаки три дронов, их удалось сбить.
Также ВСУ обстреляли Волоконовский район с применением два боеприпасов и выпустили по нему четыре беспилотника, два из которых сбиты.
В Грайворонском муниципальном округе зафиксирован выпуск 26 боеприпасов в ходе семи обстрелов. Также совершены атаки восьми БПЛА. Повреждены пять частных домов, надворная постройка, две машины и линия электропередачи.
В Краснояружском районе населенные пункты подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса и один дрон. Последствий нет.
По Шебекинскому муниципальному округу украинские военные выпустили 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесли удары с помощью 11 БПЛА, из которых 10 были сбиты. На территории предприятия повреждены складское помещение и два транспортных средства.
Ранее в Белгородской области определили безопасные места для проведения экзаменов у школьников.