Власти Ямала кратно увеличили единовременную выплату для военнослужащих

Военнослужащие, которые подпишут контракт с министерством обороны с 20 января по 31 марта 2025 года, получат единовременную выплату в размере 3,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 млн руб. Ее смогут получить участники специальной военной операции», — отметили в правительстве.

По данным пресс-службы, если добровольцы уже получили выплату без перерасчета, им доплатят.

«Будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке. Им доплатят 1 млн 200 тыс. руб.», — пояснили там.

Ранее выплата составляла 1,9 млн руб.

До этого сообщалось, что жители Марий Эл при заключении контракта с министерством обороны России для участия в спецоперации получат единовременную выплату в размере 1,8 млн руб. Размер выплаты новобранцам увеличили на 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Зайцев.

Ранее раненому бойцу СВО отказали в выплате.