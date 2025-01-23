Россиянин получил срок за сотрудничество с Украиной

ФСБ: житель Алтайского края получил пять лет колонии за передачу данных Украине

Жителю Алтайского края вынесли приговор за передачу информации об объектах в регионе Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

Следствие установило, что 41-летний мужчина выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Он через интернет-мессенджер вышел на представителя украинской организации, чтобы за деньги помогать ей. Подозреваемый собирал и передавал куратору данные о местонахождении на территории Алтайского края военных объектов, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны.

Источник агентства уточнил, что о своем сотрудничестве с иностранной организацией мужчина кому-либо не сообщал и действовал в тайне. Однако его удалось вычислить.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Россиянина осудили на пять лет лишения свободы.

Накануне Верховный суд Луганской народной республики вынес приговор пожилой гражданке Украины Елене Григоренко, которая шпионила для украинских спецслужб через своего сына, проживающего в Эстонии.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.