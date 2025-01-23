Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы

НАТО под видом гражданских рейсов осуществляет перевозку украинских военнослужащих на свои базы для их обучения там. Об этом рассказал попавший в российский плен украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, передает РИА Новости.

Группа сотрудников государственной пограничной службы Украины из шести человек 6 января сдалась в российский плен в Харьковской области. Бычко был в их числе. Мужчина проходил подготовку на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин.

Бычко рассказал, что он и другие украинские военнослужащие пересекли границу с Польшей, через час смогли добраться до аэропорта Жешува, где сели на самолет британских вооруженных сил, замаскированный под гражданский, и на нем долетели до пригорода Лондона. Там бойцы пребывали в логистическом центре, им выделили одежду, каски, броню и отправили в учебный центр Warcope.

Военный добавил, что инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя украинских военнослужащих, прибегают к устаревшим методам, не отвечающим реалиям современных военных конфликтов — это, в частности, касается применения беспилотных летательных аппаратов.

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