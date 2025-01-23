Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников

МЧС сообщило об опасности атаки дронов в Самарской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию МЧС России распространило в своем приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два предприятия в Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, FPV-дрон нанес удар по предприятию, расположенному в районе города Шебекино. При атаке повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Еще один беспилотник ударил по предприятию в селе Беленькое Борисовского района. В результате повреждения получило оборудование.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами