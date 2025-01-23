В Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию МЧС России распространило в своем приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два предприятия в Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, FPV-дрон нанес удар по предприятию, расположенному в районе города Шебекино. При атаке повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Еще один беспилотник ударил по предприятию в селе Беленькое Борисовского района. В результате повреждения получило оборудование.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.