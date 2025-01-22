Стало известно о заходе российских бойцов в занятый ВСУ населенный пункт в Курской области

SHOT: штурмовики ВС России зашли в населенный пункт Викторовка в Курской области

Штурмовики Вооруженных сил России зашли в населенный пункт Викторовка в Курской области и теснят там подразделения украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на авторов канала «Архангел Спецназа».

«В районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться», — сказано в сообщении.

По информации SHOT, российские военные также штурмуют населенный пункт Никольский в Курской области, который был занят ВСУ.

17 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1268 кв. км). По информации ведомства, Вооруженные силы Украины несут значительные потери в регионе и отступают, несмотря на переброску им дополнительных резервов.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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