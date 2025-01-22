Спасавшийся два месяца российский боец рассказал, как смог выжить

Пробиравшийся два месяца к своим боец СВО рассказал, что прятался под трупами

Российский доброволец с обмороженными ногами четыре дня выползал к своим по болоту и прятался от дронов под телами погибших. Рассказ российского бойца опубликовал Telegram-канал RT.

Мужчина рассказал, что во время своего спасения он извинялся перед трупами за то, что использовал их, и постоянно молился. Чтобы согреться, он делал упражнение, запомнившееся с боксерских тренировок — разводил руки в стороны и сводил их.

По информации Mash, 28-летний россиянин отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. В ходе службы он участвовал в освобождении населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике. В скором времени его повысили до старшего разведчика.

В ноябре 2024 года боец ушел на задание и пропал без вести. В течение двух месяцев родственники солдата искали его в госпиталях, однако позже они заметили в соцсетях фотографии бойца, спящего на мандаринах и обнимающего икону Александра Невского, и узнали в нем «Малого». Позже солдат рассказал, что порядка 60 дней питался снегом.

Ранее два солдата из России и с Украины 10 дней помогали друг другу выжить.