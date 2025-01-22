Марочко заявил об улучшении позиций российских войск в ЛНР

Российские бойцы продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе активных боевых действий подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Макеевка и Невское. Кроме того, им удалось расширить зону контроля западнее поселка Ивановка.

«В районе Ямполовки заняты более выгодные рубежи и позиции, позволяющие усилить огневое воздействие на украинских боевиков в населенном пункте», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что теперь у российских войск есть возможность начать процесс отрезания группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-кременском участке фронта от основных сил.

21 января Марочко заявил, что подразделения ВС РФ начали завершающую стадию боев за взятие под контроль всей территории ЛНР. Как сказал эксперт, для этого российским солдатам осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов — Петровского в Сватовском муниципальном округе, Белогоровки в Лисичанском округе и Новолюбовки в Кременском округе.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоегоровка в ЛНР.