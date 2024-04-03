В зоне СВО испытали российский «Тетраэдр»

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно прошел испытания в зоне спецоперации. Об этом сообщил тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов, передает РИА Новости.

Это оружие специально разработали для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе. Его принцип работы основан на постановке широкодиапазонной помехи на каналы управления, не исключая смещенных частот.

«Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность», — пояснил представитель разработчика.

По его словам, комплекс рассчитан на установку как на военные, так и на гражданские объекты. Им можно эффективно прикрывать военную технику, блокпосты, общественный транспорт или автобусные остановки.

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