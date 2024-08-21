Украинский Рембо рассказал о самом страшном оружии ВС РФ

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Рембо» признался, что боится российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Общественное».

«Больше всего боюсь дронов. Артиллерия работает хаотично, а дроны — это уже все... Я думаю, что это не только мой страх, но и большинства военных», — сказал «Рембо».

По его словам, еще одним страшным оружием Вооруженных сил РФ является артиллерия, перед которой ВСУ бессильны. В бою «главное смириться, что с артиллерией ты ничего не можешь поделать», отметил он.

В конце марта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны. По его словам, беспилотники уже могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек. Кроме того, FPV-дроны способны таранить БПЛА неприятеля, что в перспективе может стать бюджетной альтернативой дорогостоящим противоракетам.

Ранее расчет российских «Ланцетов» за шесть месяцев уничтожил 12 американских гаубиц.