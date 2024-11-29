Полковник рассказал о российском оружии, способном легко сбивать ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) способны легко сбивать американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ATACMS — это разработка еще 80-х годов. Эта ракета великолепно прослеживается нашими радиотехническими средствами ПВО. Главное — ее обнаружить, а после она легко уничтожается», — сказал Матвийчук.

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Эксперт отметил, что у ATACMS нет никаких противоракетных изгибов и систем радиоэлектронной борьбы, что делает ракеты легкими целями для систем противовоздушной обороны. По словам Матвийчука, аналогичная история и с британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Подробнее о характеристиках дальнобойных ракет ATACMS — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опубликованы кадры обломков ATACMS в Курской области.