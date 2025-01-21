Российские средства ПВО за сутки сбили более 150 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 156 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе за пределами зоны боевых действий. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, вне зоны специальной военной операции были ликвидированы 55 беспилотников.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и шесть снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Первый вид боеприпасов производят во Франции, второй — в США.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 034 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 702 танка и других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще формирования ВСУ лишились 20 845 орудий полевой артиллерии и минометов. Также российские солдаты вывели из строя 1 510 боевых машин РСЗО и 30 540 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российский концерн «Калашников» сообщил о разработке нового дрона-камикадзе.