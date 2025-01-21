МО: ВС РФ ударили по энергообъекту, аэродромам и цеху производства дронов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия.

Удары также пришлись по скоплениям военнослужащих и военной технике ВСУ в 148 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 156 беспилотников самолетного типа, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства, шесть реактивных снарядов системы залпового огня американского HIMARS.

В общей сложности с февраля 2022 года украинская армия потеряла 652 самолета, 283 вертолета, 41034 беспилотников, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.