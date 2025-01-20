Глава Белгородской области рассказал об атаках со стороны ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 54 боеприпаса и 39 БПЛА по Белгородской области

Украинские военнослужащие в течение суток выпустили 54 боеприпаса и 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Белгородском районе атакам подверглись четыре населенных пункта — села Черемошное, Репное, Ближнее и поселок Дубовое. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по ним удары с помощью семи дронов, два из которых были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Повреждены два автомобиля», — говорится в заявлении.

Еще два украинских беспилотника перехватили в небе над Валуйским муниципальным округом. Никакой информации о разрушениях на земле и пострадавших не поступало.

Кроме того, по хутору Старый и селу Тишанка в Волоконовском районе были выпущены 14 боеприпасов. После обстрелов здесь зафиксировали повреждения в четырех частных жилых домах, подчеркнул глава российского субъекта.

Он добавил, что украинские солдаты выпустили 31 боеприпас и восемь БПЛА по пяти населенным пунктам в Грайворонском муниципальном округе. Речь идет о посёлке Горьковский и селах Пороз, Безымено, Новостроевка-Вторая, Козинка.

«Два [дрона ВСУ] сбиты. Пострадавших и разрушений нет», — отмечается в публикации.

Также атакам подверглись населенные пункты Графовка, Поповка, Колотиловка, Репяховка и Красная Яруга в Краснояружском районе. ВСУ использовали для этого три боеприпаса и восемь беспилотников.

По словам Гладкова, во время обстрелов в поселке Красная Яруга пострадал один мужчина. У него диагностировали черепно-мозговую травму, которую он получил в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю.

В настоящее время гражданин находится на амбулаторном лечении. Медики отпустили его домой после осмотра и оказания необходимой помощи.

«Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и [машина] «КамАЗ», — добавил губернатор.

Обстрелы с применением 14 БПЛА и шести боеприпасов зафиксировали в городе Шебекино, хуторе Мухин и селах Ржевка, Муром, Терезовка в Шебекинском городском округе. Своими действиями украинские солдаты нанесли ущерб четырем частным домовладениям и двум автомобилям, уточнил глава региона.

Ранее крыша одного из домов в Белгородской области загорелась из-за атаки украинского дрона.