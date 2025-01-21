Названа возможная цель украинских БПЛА в Смоленске

Mash: целью украинских БПЛА в Смоленске мог быть авиационный завод

Целью украинских беспилотников, которые участвовали в налете на Смоленск, мог быть местный авиационный завод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Предприятие находится в Заднепровском районе города. Со слов местных жителей, около семи минут назад пролетели еще несколько дронов. Губернатор области заявил, что в областном центре работает ПВО. Попросил граждан сохранять спокойствие и избегать открытых пространств», — пишет канал.

При этом уточняется, что взрывы после налета беспилотников на Смоленск звучали именно в Заднепровском районе.

До этого появились кадры пожара после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Смоленске.

На обнародованных кадрах видно, как пожар охватил верхние этажи постройки. Пламя поднялось на высоту порядка трех этажей. Кроме того, возгорание наблюдается на земле у жилого дома. Пожар произошел в многоэтажке на улице Бородинской.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.